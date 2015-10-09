Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Флик усадил игрока "Барсы" в запас и вызвал недовольство Лапорты

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик подвергается критике за ограниченное использование игроков, а президент клуба Жоан Лапорта и часть руководства не понимают, почему один из полузащитников "сине-гранатовых" остаётся вне игровой практики, передают Vesti.kz.

Марка Берналя почти не выпускают на поле

Речь идёт о Марке Бернале, который восстановился после серьёзной травмы колена и готов к игре на 100 процентов. Тем не менее, Флик почти не даёт ему времени на поле, предпочитая других игроков, даже если их выступления не впечатляют.


Причины ограниченного использования

В этом сезоне Берналь сыграл всего около шести матчей, в каждом — не более 15 минут. Возможно, тренер защищает игрока от рецидива травмы, как это произошло с Гави ранее.

Будущее полузащитника остаётся под вопросом

С учётом кадровых проблем в центре поля Берналь мог бы помочь команде, но решения Флика ставят под сомнение его роль в "Барселоне". Неясно, связано ли это исключительно с физическим состоянием или с спортивными причинами, что может повлиять на будущее игрока.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 13 10 2 1 28-12 32
2 Барселона 13 10 1 2 36-15 31
3 Вильярреал 13 9 2 2 26-11 29
4 Атлетико М 13 8 4 1 25-11 28
5 Бетис 13 5 6 2 20-14 21
6 Эспаньол 13 6 3 4 17-16 21
7 Хетафе 13 5 2 6 12-15 17
8 Атлетик 13 5 2 6 12-17 17
9 Реал Сосьедад 13 4 4 5 17-18 16
10 Эльче 13 3 7 3 15-16 16
11 Севилья 13 5 1 7 19-21 16
12 Райо Вальекано 13 4 4 5 12-14 16
13 Сельта 13 3 7 3 16-18 16
14 Алавес 13 4 3 6 11-12 15
15 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16 Мальорка 13 3 3 7 13-20 12
17 Осасуна 13 3 2 8 10-16 11
18 Жирона 13 2 5 6 12-25 11
19 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
20 Реал Овьедо 13 2 3 8 7-20 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

