Флик усадил игрока "Барсы" в запас и вызвал недовольство Лапорты

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик подвергается критике за ограниченное использование игроков, а президент клуба Жоан Лапорта и часть руководства не понимают, почему один из полузащитников "сине-гранатовых" остаётся вне игровой практики, передают Vesti.kz.

Марка Берналя почти не выпускают на поле

Речь идёт о Марке Бернале, который восстановился после серьёзной травмы колена и готов к игре на 100 процентов. Тем не менее, Флик почти не даёт ему времени на поле, предпочитая других игроков, даже если их выступления не впечатляют.

Причины ограниченного использования

В этом сезоне Берналь сыграл всего около шести матчей, в каждом — не более 15 минут. Возможно, тренер защищает игрока от рецидива травмы, как это произошло с Гави ранее.

Будущее полузащитника остаётся под вопросом

С учётом кадровых проблем в центре поля Берналь мог бы помочь команде, но решения Флика ставят под сомнение его роль в "Барселоне". Неясно, связано ли это исключительно с физическим состоянием или с спортивными причинами, что может повлиять на будущее игрока.