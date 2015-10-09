Флик сказал "нет" новому трансферу Деку в "Барселону"

Спортивный директор "Барселоны" Деку активно продвигает идею возвращения Жоау Канселу в клуб, особенно на фоне предполагаемого снижения формы Жюля Кунде. Однако тренер каталонской команды Ханси Флик заблокировал трансфер португальского защитника, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Канселу в настоящее время выступает за саудовский "Аль-Хиляль" и имеет контракт с клубом до 2027 года. Во время арендного периода в "Барсе" (2023-2024) он проявил себя в атаке, но оставил вопросы в обороне. Деку отмечает его техническое мастерство, универсальность (играет на обеих флангах) и адаптированность к команде. Источники сообщают, что Канселу готов снизить зарплату ради возвращения.

Столкновение взглядов

Флик не разделяет стратегию Деку. Он считает, что Канселу может испытывать трудности с адаптацией к высокому темпу европейского футбола после игры в Саудовской Аравии, лиге с меньшими требованиями. Тренер сомневается, что португалец впишется в оборонительный проект и опасается нестабильного выступления в ключевых матчах.

Деку, напротив, считает возвращение Канселу стратегическим шагом: усиление правого фланга, добавление креативности, опыта и игровых альтернатив. Кроме того, хорошие отношения игрока с клубом и его желание вернуться поддерживают инициативу Деку.

Длительная внутренняя борьба

В руководстве клуба растёт напряжение: идея вернуть Канселу вдохновляет Деку, но Флик остаётся на своей позиции и не готов уступать. Внутренние разногласия могут оказать влияние на трансферные решения в следующем окне.

Отметим, что разногласия между Деку и Фликом происходят не впервые. Ранее они возникали и по другим вопросам, например, когда тренер хотел наказать Ламина Ямаля за опоздание на сбор, а руководство велело снять наказание. Этот случай вызвал недовольство Флика.