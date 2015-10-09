Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 10:50
 

Флик сказал "нет" новому трансферу Деку в "Барселону"

  Комментарии

Поделиться
Флик сказал "нет" новому трансферу Деку в "Барселону" Деку. Фото: ©ФК "Барселона"

Спортивный директор "Барселоны" Деку активно продвигает идею возвращения Жоау Канселу в клуб, особенно на фоне предполагаемого снижения формы Жюля Кунде. Однако тренер каталонской команды Ханси Флик заблокировал трансфер португальского защитника, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Поделиться

Спортивный директор "Барселоны" Деку активно продвигает идею возвращения Жоау Канселу в клуб, особенно на фоне предполагаемого снижения формы Жюля Кунде. Однако тренер каталонской команды Ханси Флик заблокировал трансфер португальского защитника, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Канселу в настоящее время выступает за саудовский "Аль-Хиляль" и имеет контракт с клубом до 2027 года. Во время арендного периода в "Барсе" (2023-2024) он проявил себя в атаке, но оставил вопросы в обороне. Деку отмечает его техническое мастерство, универсальность (играет на обеих флангах) и адаптированность к команде. Источники сообщают, что Канселу готов снизить зарплату ради возвращения.

Столкновение взглядов

Флик не разделяет стратегию Деку. Он считает, что Канселу может испытывать трудности с адаптацией к высокому темпу европейского футбола после игры в Саудовской Аравии, лиге с меньшими требованиями. Тренер сомневается, что португалец впишется в оборонительный проект и опасается нестабильного выступления в ключевых матчах.

Деку, напротив, считает возвращение Канселу стратегическим шагом: усиление правого фланга, добавление креативности, опыта и игровых альтернатив. Кроме того, хорошие отношения игрока с клубом и его желание вернуться поддерживают инициативу Деку.


Длительная внутренняя борьба

В руководстве клуба растёт напряжение: идея вернуть Канселу вдохновляет Деку, но Флик остаётся на своей позиции и не готов уступать. Внутренние разногласия могут оказать влияние на трансферные решения в следующем окне.

Отметим, что разногласия между Деку и Фликом происходят не впервые. Ранее они возникали и по другим вопросам, например, когда тренер хотел наказать Ламина Ямаля за опоздание на сбор, а руководство велело снять наказание. Этот случай вызвал недовольство Флика.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 13 10 1 2 36-15 31
3 Вильярреал 13 9 2 2 26-11 29
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 13 5 2 6 12-17 17
9 Реал Сосьедад 13 4 4 5 17-18 16
10 Сельта 13 3 7 3 16-18 16
11 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
12 Райо Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
13 Алавес 13 4 3 6 11-12 15
14 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
15 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16 Мальорка 13 3 3 7 13-20 12
17 Осасуна 13 3 2 8 10-16 11
18 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
19 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7-20 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Эльче   •   Регулярный чемпионат, мужчины
24 ноября 01:00   •   не начат
Эльче
Эльче
(Эльче)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Эльче
Ничья
Реал М
Проголосовало 23 человек

Реклама

Живи спортом!