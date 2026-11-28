Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик поделился последними новостями о состоянии травмированных футболистов перед ближайшими матчами команды, сообщают Vesti.kz.

Немецкий специалист подтвердил, что Марк Берналь и Алехандро Бальде не смогут принять участие в игре с "Атлетико". При этом Ламин Ямаль, Андреас Кристенсен и Родри восстановились и отправятся вместе с командой на выезд.

"Берналь выбыл из строя. Травма не слишком серьёзная, но в матче против "Атлетико" он тоже не сыграет. Бальде – аналогично. Зато Родри, Кристенсен и Ямаль чувствуют себя хорошо и отправятся с нами на выезд", – приводит слова Флика пресс-служба клуба.

В воскресенье, 29 ноября, "Барселона" проведёт гостевой матч против "Депортиво" в рамках чемпионата Испании. Встреча начнётся в 20:15 по казахстанскому времени.

После 14 туров каталонцы возглавляют таблицу Ла Лиги с 36 очками. Вторым идёт мадридский "Реал", отстающий на три балла.