Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик придумал необычный способ сохранить силы лидеров команды перед решающими матчами сезона, сообщают Vesti.kz.

Немецкий специалист на протяжении ноября придерживался особой стратегии распределения игрового времени. Тренерский штаб каталонцев поставил перед собой задачу снизить нагрузку на ключевых футболистов, чтобы избежать переутомления и минимизировать риск травм в преддверии напряжённой концовки 2026 года.

За последние четыре матча за клуб и сборные Педри провёл на поле 194 минуты, Ламин Ямаль и Жоан Гарсия - по 180, Рафинья - 175, Пау Кубарси - 135. Меньше всех из этой группы сыграл Эрик Гарсия - 84 минуты.

Особое внимание Флик уделил восстановлению ведущих исполнителей перед двумя принципиальными испытаниями. В ближайшее время "Барселону" ждут матчи с мадридским "Атлетико" и английским "Манчестер Сити".