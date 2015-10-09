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Флик поссорился с талантом "Барселоны" и сказал ему искать новый клуб

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Флик поссорился с талантом "Барселоны" и сказал ему искать новый клуб ©ФК "Барселона"

В "Барселоне" назревает очередной громкий уход: главный тренер Ханси Флик больше не видит в составе команды молодого таланта из-за нарушения дисциплины, передают Vesti.kz.

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В "Барселоне" назревает очередной громкий уход: главный тренер Ханси Флик больше не видит в составе команды молодого таланта из-за нарушения дисциплины, передают Vesti.kz.

Терпение Флика лопнуло

По информации Don Balon, немецкий специалист окончательно разочаровался в испанском полузащитнике Пабло Торре после череды дисциплинарных нарушений и резких высказываний.


Хавбек раскритиковал тренера

Как сообщается, Торре систематически нарушал режим, устраивая вечеринки перед матчами, а в концовке сезона еще и раскритиковал тренера за недостаток игрового времени. Флик, известный своей жесткой дисциплиной, подобного не простил. Хотя наставник готов давать вторые шансы, в случае с Торре он поставил точку - и теперь не желает даже разговаривать с ним.

"Барселона" заняла позицию Флика

Футболист, в свое время считавшийся одним из самых талантливых воспитанников Испании, так и не сумел проявить себя на топ-уровне. Сначала он провел сезон в резервной команде, затем не заиграл в аренде в "Жироне", а теперь окончательно потерял доверие нового тренера. По данным источников, "Барселона" срочно ищет варианты, чтобы расстаться с хавбеком.

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