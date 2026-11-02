Испания
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Флик ответил критикам после поражений от ПСЖ и "Реала"

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Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик отреагировал на критику команды после двух подряд поражений - от ПСЖ в Лиге чемпионов (2:4) и мадридского "Реала" в чемпионате Испании (1:2), сообщают Vesti.kz.

Немецкий специалист признал, что результаты вызывают повышенное внимание, однако подчеркнул: неудачи не заставили каталонцев отказаться от своих амбиций. По словам Флика, "Барселона" по-прежнему способна бороться за главные трофеи сезона.

"Меня это не удивляет - такова реальность. Свои амбиции нужно подтверждать делом. Мы показали свой лучший футбол, нам не за что оправдываться. Результат мог бы быть иным. Но мы находимся на одном уровне с "Реалом" и ПСЖ.

Я сосредоточен на предстоящих матчах, не оглядываюсь назад - ни на поражения, ни на победы. У нас есть всё необходимое, чтобы достичь наших целей: выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов. Я уверен в нашем потенциале и в том, что мы способны войти в историю.

Поражения ничего не изменили. В футболе принято заострять внимание на поражениях - они вызывают больший интерес. Если бы я был на вашем месте, тоже говорил бы о поражениях. Это нормально", - приводит слова Флика Marca.

В следующем матче "Барселона" сыграет на своём поле с английской "Астон Виллой". Игра состоится в ночь с 3 на 4 ноября в рамках четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов.

В Ла Лиге каталонцы следующую игру проведут на выезде против "Атлетико". Матч 12-го тура в Мадриде пройдёт в ночь с 8 на 9 ноября.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 3 3 0 0 14-5 9
2 Астон Вилла 3 3 0 0 12-3 9
3 Ливерпуль 3 3 0 0 12-7 9
4 Реал М 3 3 0 0 10-5 9
5 Бетис 3 3 0 0 7-4 9
6 Штутгарт-1893 3 2 1 0 7-2 7
7 Арсенал 3 2 1 0 6-2 7
8 Барселона 3 2 0 1 11-6 6
9 Комо 3 2 0 1 10-5 6
10 Манчестер Сити 3 2 0 1 9-5 6
11 Брюгге 3 2 0 1 9-6 6
12 Спортинг Л 3 2 0 1 7-4 6
13 Боруссия-09 Д 3 2 0 1 5-4 6
14 Бавария 3 1 2 0 10-5 5
15 Рома 3 1 1 1 8-5 4
16 Атлетико М 3 1 1 1 4-3 4
17 Шахтер Д 3 1 1 1 4-3 4
18 ПСВ Эйндховен 3 1 1 1 2-2 4
19 Вильярреал 3 1 0 2 8-8 3
20 Манчестер Юнайтед 3 1 0 2 5-6 3
21 Интер 3 1 0 2 5-6 3
22 Наполи 3 1 0 2 5-7 3
23 ЛАСК Линц 3 1 0 2 6-9 3
24 Галатасарай 3 1 0 2 6-9 3
25 Сабах 3 1 0 2 3-6 3
26 Фейеноорд 3 1 0 2 4-8 3
27 Ланс 3 1 0 2 3-7 3
28 Буде-Глимт 3 1 0 2 4-9 3
29 АЕК Аф 3 1 0 2 3-8 3
30 РБ Лейпциг 3 1 0 2 3-8 3
31 Фенербахче 3 0 2 1 3-9 2
32 Славия П 3 0 1 2 4-7 1
33 Викинг 3 0 1 2 5-9 1
34 Порту 3 0 0 3 2-6 0
35 Лилль 3 0 0 3 4-10 0
36 Слован Бр 3 0 0 3 1-13 0

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
2 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
3 Реал М 11 9 0 2 28-10 27
4 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5 Реал Сосьедад 11 6 1 4 20-20 19
6 Севилья 11 5 2 4 17-19 17
7 Атлетик 10 4 3 3 14-10 15
8 Алавес 11 3 3 5 15-17 12
9 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
10 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
11 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
12 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
13 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
14 Осасуна 10 3 2 5 10-20 11
15 Расинг 11 3 2 6 15-29 11
16 Депортиво 10 2 5 3 13-13 11
17 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
18 Эльче 11 2 4 5 14-18 10
19 Валенсия 11 2 3 6 8-17 9
20 Малага 11 0 5 6 8-21 5

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