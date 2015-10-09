Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 14:18
 

Флик определился с заменой Ямалю в "Барселоне"

  Комментарии

Флик определился с заменой Ямалю в "Барселоне" Ламин Ямаль. ©ФК "Барселона"

"Барселона" сегодня примет "Валенсию" в рамках 4-го тура Ла Лиги. Главная новость перед матчем — отсутствие 18-летнего Ламина Ямаля, который не включён в заявку из-за проблем с паховой областью после выступлений за сборную Испании, передают Vesti.kz.

Рэшфорд готов к новой роли

Как пишет El Nacional, отсутствие ключевого игрока атакующей линии заставляет главного тренера Ханси Флика искать альтернативные решения. В числе кандидатов на правый фланг оказался Маркус Рэшфорд. Английский нападающий, арендованный этим летом у "Манчестер Юнайтед", заявил о готовности сыграть на новой позиции, хотя его привычные роли — левый крайний или центр нападения.


Бардагжи претендует на шанс

В то же время Флик рассматривает и вариант с новичком команды Руни Бардагжи, который традиционно играет на правом краю и может получить первую серьёзную игровую возможность. Окончательное решение будет зависеть от плана на матч и физического состояния игроков после международной паузы.


Отсутствие Ямаля — серьёзная потеря для "Барсы". Молодой испанский футболист является основным атакующим лидером команды и оказывает значительное влияние на игру в финальной трети поля. Матч с "Валенсией" станет проверкой того, как команда справится без своего лидера.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 4 4 0 0 8-2 12
2 Хетафе 4 3 0 1 6-4 9
3 Атлетик 4 3 0 1 6-4 9
4 Вильярреал 4 2 1 1 8-3 7
5 Барселона 3 2 1 0 7-3 7
6 Эспаньол 3 2 1 0 5-3 7
7 Алавес 4 2 1 1 4-3 7
8 Эльче 4 1 3 0 6-4 6
9 Атлетико М 4 1 2 1 5-4 5
10 Бетис 4 1 2 1 4-4 5
11 Валенсия 3 1 1 1 4-2 4
12 Райо Вальекано 3 1 1 1 4-3 4
13 Севилья 4 1 1 2 7-7 4
14 Осасуна 3 1 0 2 1-2 3
15 Сельта 4 0 3 1 3-5 3
16 Реал Овьедо 4 1 0 3 1-7 3
17 Реал Сосьедад 4 0 2 2 4-6 2
18 Мальорка 3 0 1 2 2-6 1
19 Леванте 3 0 0 3 3-7 0
20 Жирона 3 0 0 3 1-10 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
15 сентября 00:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Валенсия
Валенсия
(Валенсия)
