Каталонская "Барселона" проявляет интерес к центральному защитнику мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Джонатану Та, передают Vesti.kz.

Флик и Деку хотят видеть Та в "Барселоне"

Каталонский клуб ищет опытного центрального защитника, который мог бы составить пару Пау Кубарси начиная с января. По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, спортивный директор Деку и главный тренер Ханси Флик высоко ценят немецкого футболиста, поэтому "Барселона" уже направила запрос по его трансферу.

Однако сам Та пока не рассматривает возможность ухода из "Баварии", а мюнхенский клуб не намерен отпускать защитника.

Джонатан Та Фото: Depositphotos/Musiu0

Статистика Та в "Баварии"

30-летний немец выступает за "Баварию" с 2025 года, когда перешёл из леверкузенского "Байера" за два миллиона евро.

В нынешнем сезоне Та провёл 13 матчей во всех турнирах. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 28 миллионов евро.

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