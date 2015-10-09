Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 17:25
 

Флик назвал лучший клуб мира

Флик назвал лучший клуб мира

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик поделился своим взглядом на текущее состояние и перспективы каталонского клуба, сообщают Vesti.kz.

"Люблю "Барселону". Для меня это лучший футбольный клуб мира. Мне нравится жить в этом городе и работать здесь. У нас отличное руководство и тренерский штаб. Также в моем распоряжении невероятные футболисты", - передает слова тренера Mundo Deportivo.

60-летний немецкий специалист возглавил "сине-гранатовых" летом 2024 года, а его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2027-го.

После 22 туров чемпионата Испании "Барселона", набрав 55 очков, уверенно возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 22 18 1 3 60-23 55
2 Реал М 22 17 3 2 47-18 54
3 Атлетико М 22 13 6 3 38-17 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 22 9 8 5 36-28 35
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 22 8 9 5 29-23 33
8 Реал Сосьедад 22 7 7 8 30-30 28
9 Осасуна 22 7 5 10 26-27 26
10 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
11 Алавес 22 7 4 11 20-27 25
12 Атлетик 22 7 4 11 21-31 25
13 Мальорка 22 6 6 10 28-34 24
14 Севилья 22 7 3 12 29-37 24
15 Эльче 22 5 9 8 30-32 24
16 Валенсия 22 5 8 9 23-35 23
17 Хетафе 22 6 5 11 16-27 23
18 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
19 Леванте 21 4 6 11 24-34 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

