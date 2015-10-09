Флик назвал лучший клуб мира

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик поделился своим взглядом на текущее состояние и перспективы каталонского клуба, сообщают Vesti.kz.

"Люблю "Барселону". Для меня это лучший футбольный клуб мира. Мне нравится жить в этом городе и работать здесь. У нас отличное руководство и тренерский штаб. Также в моем распоряжении невероятные футболисты", - передает слова тренера Mundo Deportivo.

60-летний немецкий специалист возглавил "сине-гранатовых" летом 2024 года, а его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2027-го.

После 22 туров чемпионата Испании "Барселона", набрав 55 очков, уверенно возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.

