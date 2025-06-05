Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик уже активно формирует трансферный шорт-лист. Немецкий специалист предложил руководству клуба рассмотреть кандидатуру нигерийского нападающего "Аталанты" Адемолы Лукмана, передают Vesti.kz.

Флик считает 26-летнего форварда привлекательным вариантом как с игровой, так и с финансовой точки зрения. Согласно информации BarcaTimes, трансфер может обойтись каталонцам в 30 миллионов евро - ранее обсуждалась сумма в 50 миллионов. Снижение стоимости делает сделку особенно выгодной для каталонцев, учитывая их нынешнее финансовое положение.





Сезон-2024/25 стал по-настоящему прорывным для Лукмана: он провел 40 матчей за "Аталанту" во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 7 результативных передач. Нападающий стал ключевой фигурой в атаке бергамасков, а в финале Лиги Европы прошлой кампании оформил хет-трик в ворота "Байера", принеся клубу историческую победу.

Высокую индивидуальную форму игрока отметили и на глобальном уровне - в голосовании на "Золотой мяч-2024" Лукман занял 14-е место, став одним из главных открытий сезона.

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