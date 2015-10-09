Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 18:02
 

Флик исключил из состава лидера "Барселоны": детали

  Комментарии

Поделиться
Флик исключил из состава лидера "Барселоны": детали Ханси Флик. ©ФК "Барселона"

Лидер "Барселоны" Педри не сможет принять участие в выездной игре с "Вильярреалом" в 17-м туре Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Поделиться

Лидер "Барселоны" Педри не сможет принять участие в выездной игре с "Вильярреалом" в 17-м туре Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Подробности сообщил главный тренер каталонского клуба Ханси Флик:

"Педри не сможет сыграть в предстоящем матче. Я расстроен, но это часть футбола. Вероятно, он будет с нами в следующем поединке".

Ранее СМИ сообщали, что Педри пропустил тренировку из-за проблем со здоровьем. Поэтому Флик решил поберечь игрока и не ставить его на матч против "Вильярреала".

В нынешнем сезоне Педри сыграл за каталонцев 19 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав шесть результативных передач.

Игра "Вильярреал" — "Барселона" состоится 21 декабря на стадионе "Эстадио-де-ла-Серамика".

"Барселона" лидирует в турнирной таблице, набрав 43 очка, тогда как "Вильярреал" идёт третьим, имея в активе 35 очков.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 17 14 1 2 49-20 43
2 Реал М 17 12 3 2 34-16 39
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 17 10 4 3 30-16 34
5 Эспаньол 16 9 3 4 20-16 30
6 Бетис 16 6 7 3 25-19 25
7 Атлетик 17 7 2 8 15-22 23
8 Сельта 16 5 7 4 20-19 22
9 Хетафе 16 6 2 8 13-18 20
10 Севилья 16 6 2 8 24-24 20
11 Эльче 16 4 7 5 19-20 19
12 Райо Вальекано 16 4 6 6 13-16 18
13 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
14 Алавес 16 5 3 8 14-17 18
15 Валенсия 17 3 7 7 16-26 16
16 Реал Сосьедад 16 4 4 8 20-24 16
17 Осасуна 16 4 3 9 14-20 15
18 Жирона 16 3 6 7 15-30 15
19 Реал Овьедо 16 2 4 10 7-26 10
20 Леванте 15 2 3 10 16-28 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Вильярреал   •   Регулярный чемпионат, мужчины
21 декабря 20:15   •   не начат
Вильярреал
Вильярреал
(Вильярреал)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Вильярреал
Ничья
Барселона
Проголосовало 266 человек

Реклама

Живи спортом!