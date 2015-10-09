Флик исключил из состава лидера "Барселоны": детали

Лидер "Барселоны" Педри не сможет принять участие в выездной игре с "Вильярреалом" в 17-м туре Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Подробности сообщил главный тренер каталонского клуба Ханси Флик:

"Педри не сможет сыграть в предстоящем матче. Я расстроен, но это часть футбола. Вероятно, он будет с нами в следующем поединке".

Ранее СМИ сообщали, что Педри пропустил тренировку из-за проблем со здоровьем. Поэтому Флик решил поберечь игрока и не ставить его на матч против "Вильярреала".

В нынешнем сезоне Педри сыграл за каталонцев 19 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав шесть результативных передач.

Игра "Вильярреал" — "Барселона" состоится 21 декабря на стадионе "Эстадио-де-ла-Серамика".

"Барселона" лидирует в турнирной таблице, набрав 43 очка, тогда как "Вильярреал" идёт третьим, имея в активе 35 очков.

