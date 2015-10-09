Флик исключил игрока из состава "Барселоны" и нашёл ему замену

"Барселона" столкнулась с проблемой дисциплины: главный тренер Ханси Флик решил не выпускать Дани Ольмо в ближайших матчах команды. Причина - повторяющаяся несдержанность на поле и недостаточная отдача в обороне, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Причины решения Флика

Ольмо не прессингует соперника с нужной интенсивностью и не помогает защите, что вызвало недовольство в раздевалке и беспокойство тренеров. Кроме того, травмы, которые атакующий полузащитник получил в этом сезоне, негативно сказались на его форме. Плюс к этому нестабильность по сравнению с прошлым сезоном привела к потере доверия Флика к способности игрока приносить команде пользу стабильно.

Альтернативы в полузащите

В отсутствие Ольмо Флик делает ставку на Фермина Лопеса, который демонстрирует высокий уровень игры в этом сезоне. Фермин способен сыграть как в центре полузащиты, так и на других позициях, где обычно действовал Ольмо. Его игра стала заметной, и он превратился в ключевую фигуру схемы Флика.

Особенно эффективно складывается взаимодействие Фермина Лопеса с Педри в центре поля. Их координация и умение удерживать мяч позволяют команде лучше контролировать игру и создавать моменты, чего Ольмо не удавалось делать стабильно из-за проблем с физической формой и нестабильностью.

Флик никому не делает поблажек

Решение оставить Ольмо вне состава продиктовано не только дисциплиной, но и спортивными соображениями. Тренер отдаёт предпочтение игрокам, находящимся в оптимальной форме. Флик ясно дал понять команде: дисциплина и отдача - обязательны для нахождения в основном составе. Будущее Ольмо будет зависеть от его физического состояния и поведения на тренировках.