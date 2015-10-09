Как фанаты встретили нового тренера "Реала" после фиаско в Кубке Испании

Первый матч Альваро Арбелоа в роли главного тренера "Реала" закончился вылетом из Кубка Испании и неприятным приёмом со стороны болельщиков "Альбасете", передают Vesti.kz.

Как сообщает программа El Chiringuito, покидая стадион в Альбасете, новый наставник мадридцев столкнулся с насмешливыми кричалками фанатов хозяев, скандировавших имя Хаби Алонсо: "Хаби! Хаби! Хаби!".

Матч 1/8 финала Кубка Испании завершился сенсационным поражением "сливочных" со счётом 2:3. Эта встреча стала первой официальной для Арбелоа на тренерском мостике "Реала" после увольнения Хаби Алонсо

🙄 ARBELOA se va de Albacete... con gritos de 'XABI, XABI'.



📹 IMAGEN @elchiringuitotv pic.twitter.com/50fsd4d7hx — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 15, 2026

Ранее стало известно о наиболее вероятном варианте продолжения карьеры Хаби Алонсо после ухода из "Реала".

