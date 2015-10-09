Пике прошёлся по новому тренеру "Реала" после провального дебюта

Вылет мадридского "Реала" на стадии 1/8 финала Кубка Испании стал настоящим шоком для болельщиков клуба и поводом для злорадства со стороны фанатов "Барселоны", передают Vesti.kz.

"Реал" оконфузился в первом матче Альваро Арбелоа

Как пишет El Nacional, неожиданное поражение усилило негативные настроения вокруг "сливочных" и сразу же ударило по репутации нового главного тренера команды Альваро Арбелоа, для которого матч против "Альбасете" стал дебютным во главе мадридцев.

Старый конфликт всплыл снова

Неудачный старт Арбелоа не остался без внимания со стороны Жерара Пике — бывшего защитника "Барселоны" и одного из самых принципиальных соперников экс-футболиста "Реала" во времена ожесточённых эль-класико. Их противостояние началось ещё в период работы Жозе Моуринью в Мадриде и неоднократно выходило за рамки обычного футбольного конфликта.

Тонкий троллинг от Пике

После поражения "Реала" Пике решил напомнить о старых разногласиях, оставив ироничный комментарий в чате Twitch. Сообщение "Хороший дебют: 2:3" быстро привлекло внимание зрителей и было зачитано стримерами в прямом эфире.

Реакция в прямом эфире

Ведущие трансляции сразу отметили, что комментарий Пике был адресован лично Арбелоа и стал очевидной насмешкой над неудачным стартом тренера. Реакция участников эфира оказалась разной: одни открыто раскритиковали экс-защитника "Барселоны", другие предпочли не придавать ситуации большого значения. Тем не менее эпизод быстро разошелся по соцсетям и вновь подогрел старое противостояние между двумя футбольными лагерями.

