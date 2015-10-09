Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 14:41
 

Ислам Махачев выбрал нового тренера "Реалу"

  Комментарии

Поделиться
Ислам Махачев выбрал нового тренера "Реалу" ©x.com/realmadrid

34-летний действующий чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев высказался о ситуации в мадридском "Реале" и поделился мнением о том, какой наставник сейчас необходим испанскому гранду после расставания с Хаби Алонсо, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

34-летний действующий чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев высказался о ситуации в мадридском "Реале" и поделился мнением о том, какой наставник сейчас необходим испанскому гранду после расставания с Хаби Алонсо, сообщают Vesti.kz.

"Там нужен какой-то строгий мужик, который сможет собрать всех звёзд. Слишком много звёзд и у каждого своё на уме. Думаю, что нужен какой-то авторитет для этих людей. Это чем-то похоже на то, что у нас в команде (происходит). У нас много чемпионов, именитых бойцов. И должен быть какой-то человек, которого все уважают", — сказал Махачев.

Алонсо покинул пост главного тренера "сливочных" после поражения от "Барселоны" в финале Суперкубка Испании, а его преемником был назначен Альваро Арбелоа.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
17 января 18:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Леванте
Леванте
(Валенсия)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Леванте
Проголосовало 19 человек

Реклама

Живи спортом!