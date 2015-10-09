Ислам Махачев выбрал нового тренера "Реалу"

34-летний действующий чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев высказался о ситуации в мадридском "Реале" и поделился мнением о том, какой наставник сейчас необходим испанскому гранду после расставания с Хаби Алонсо, сообщают Vesti.kz.

"Там нужен какой-то строгий мужик, который сможет собрать всех звёзд. Слишком много звёзд и у каждого своё на уме. Думаю, что нужен какой-то авторитет для этих людей. Это чем-то похоже на то, что у нас в команде (происходит). У нас много чемпионов, именитых бойцов. И должен быть какой-то человек, которого все уважают", — сказал Махачев.

Алонсо покинул пост главного тренера "сливочных" после поражения от "Барселоны" в финале Суперкубка Испании, а его преемником был назначен Альваро Арбелоа.

