Фанаты мадридского "Реала" всё активнее призывают руководство клуба вернуть воспитанника академии Нико Паса, передают Vesti.kz.

По информации источника, болельщики "сливочных" впечатлены высоким уровнем игры, который полузащитник демонстрирует в текущем сезоне. Многие фанаты убеждены, что нынешние успехи футболиста - это лишь начало его большой карьеры, и хотят снова видеть его в составе мадридского клуба.

Нико Пас выступает за итальянский "Комо" с лета 2024 года, а его действующий контракт с клубом рассчитан до июня 2028-го. В текущем сезоне 22-летний хавбек сборной Аргентины провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

По данным СМИ, у "Реала" сохраняется приоритетное право обратного выкупа игрока летом 2027 года примерно за 80 миллионов евро.

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