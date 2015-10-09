Сборная Аргентины по футболу одержала крупную победу над командой Коста-Рики в товарищеском матче, прошедшем в Кордове, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 7:0. В составе вице-чемпионов мира дубли оформили Николас Пас (8-я и 38-я минуты), Хулиан Альварес (35-я и 43-я), Франко Мастантуоно (48-я и 88-я), а также отличился Алексис Мак Аллистер (78-я).

Аргентина занимает второе место в рейтинге ФИФА, а Коста-Рика - 55-е.

⏱️Full time in Córdoba! 🇦🇷 Argentina 7 🆚 0 Costa Rica🇨🇷 ⚽⚽ N. Paz ⚽⚽ J. Álvarez ⚽⚽ F. Mastantuono ⚽ A. Mac Allister https://t.co/GH4OxV8wOj — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) November 18, 2026

Напомним, что 14 ноября команды также провели товарищеские матчи. Аргентинцы уступили в Буэнос-Айресе сборной Уругвая со счётом 1:2, а костариканцы в этот день проиграли на выезде Эквадору - 0:2.

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