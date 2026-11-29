Болельщики мадридского "Реала" бурно отреагировали в соцсетях на сенсационное поражение команды от "Алавеса" в чемпионате Испании, передаёт Vesti.kz.

Встреча 14-го тура Ла Лиги прошла в Мадриде и завершилась неожиданным фиаско "сливочных" (1:2), из-за которого прервалась их впечатляющая 10-матчевая победная серия во всех турнирах.

Особое возмущение и удивление у фанатов "сливочных" вызвал тот факт, что их команда оступилась в игре с соперником, которого главный конкурент - каталонская "Барселона" - ранее не заметила на поле. 31 октября "сине-гранатовые" разгромили "Алавес" со счётом 6:1.

Подопечные Жозе Моуринью после этой неудачи с 33 очками занимают третье место в турнирной таблице, тогда как команда Кике Санчеса Флореса располагается на восьмой строчке с 19 очками.

В следующем туре "Алавес" сыграет дома с "Эспаньолом" (4 декабря), а "Реал" отправится в гости к "Атлетику" (6 декабря). Перед этим, 2 декабря, мадридцы встретятся в гостях с "Реалом Сосьедад" в рамках перенесённого матча 23-го тура.