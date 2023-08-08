Фанаты "Барселоны" оскорбили Дембеле. На то были причины

Фанаты "Барселоны" забросали оскорблениями Усмана Дембеле перед тренировкой команды накануне Кубка Гампера, передают Vesti.kz.

Как сообщают испанские СМИ, в адрес французского футболиста посыпались оскорбления во время прибытия клубного автобуса на Олимпийский стадион на горе Монтжуик, где прошла финальная тренировка каталонцев перед матчем за Кубок Гампера против "Тоттенхэма". Встреча команд состоится 8 августа.

Отметим, что Дембеле хочет перейти в "Пари Сен-Жермен", чем очень недовольны болельщики "сине-гранатовых". При этом каталонский клуб не торопится давать свое согласие на переход, так как не может договориться с парижанами относительно отступных за этот трансфер.

Между тем главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес хотел бы сохранить в составе Дембеле, но игрок настроен решительно сменить клубную прописку.

26-летний Дембеле выступает за испанскую команду с 2017 года. Его контракт с "сине-гранатовыми" истекает в 2024-м. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 60 миллионов евро, тогда как каталонцы покупали его у дортмундской "Боруссии" за 140 миллионов евро.