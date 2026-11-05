Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик подвергся критике из-за высокой игровой нагрузки полузащитника Родри, который получил травму перед матчем чемпионата Испании против мадридского "Атлетико", передают Vesti.kz.

Флика раскритиковали за решение по Родри

Ранее "Барселона" подтвердила повреждение двуглавой мышцы правого бедра у Родри. Футболиста заменили в перерыве матча 4-го тура Лиги чемпионов против "Астон Виллы" (3:0).

До этого полузащитник полностью отыграл встречи с "Реалом", "Алавесом", "Бетисом" и "Галатасараем". Всего с момента перехода он принял участие в 14 из 15 матчей команды, 11 раз вышел в стартовом составе и провёл на поле 945 минут.

Как пишет Fichajes.net, болельщики раскритиковали Флика за то, что он не предоставлял Родри отдых даже в матчах, когда "Барселона" имела комфортное преимущество. В частности, вопросы вызвала встреча с "Алавесом". К обсуждению присоединился и испанский журналист Жозеп Педрероль.

При этом доказательств того, что именно высокая игровая нагрузка стала непосредственной причиной травмы, нет.

Родри (№16). Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Сроки восстановления и матч с "Атлетико"

По оценкам спортивных СМИ, Родри может пропустить от трёх до четырёх недель, однако клуб пока не назвал точных сроков восстановления.

Полузащитник точно не сыграет против "Атлетико" 8 ноября, а также рискует пропустить несколько следующих матчей Ла Лиги и ближайший сбор национальной команды.

Теперь Флику предстоит найти замену Родри и пересмотреть распределение игрового времени среди футболистов.