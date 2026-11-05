Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик подвергся критике из-за высокой игровой нагрузки полузащитника Родри, который получил травму перед матчем чемпионата Испании против мадридского "Атлетико", передают Vesti.kz.Флика раскритиковали за решение по Родри
Ранее "Барселона" подтвердила повреждение двуглавой мышцы правого бедра у Родри. Футболиста заменили в перерыве матча 4-го тура Лиги чемпионов против "Астон Виллы" (3:0).
До этого полузащитник полностью отыграл встречи с "Реалом", "Алавесом", "Бетисом" и "Галатасараем". Всего с момента перехода он принял участие в 14 из 15 матчей команды, 11 раз вышел в стартовом составе и провёл на поле 945 минут.
Как пишет Fichajes.net, болельщики раскритиковали Флика за то, что он не предоставлял Родри отдых даже в матчах, когда "Барселона" имела комфортное преимущество. В частности, вопросы вызвала встреча с "Алавесом". К обсуждению присоединился и испанский журналист Жозеп Педрероль.
При этом доказательств того, что именно высокая игровая нагрузка стала непосредственной причиной травмы, нет.
Сроки восстановления и матч с "Атлетико"
По оценкам спортивных СМИ, Родри может пропустить от трёх до четырёх недель, однако клуб пока не назвал точных сроков восстановления.
Полузащитник точно не сыграет против "Атлетико" 8 ноября, а также рискует пропустить несколько следующих матчей Ла Лиги и ближайший сбор национальной команды.
Теперь Флику предстоит найти замену Родри и пересмотреть распределение игрового времени среди футболистов.