Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман подвергся нападению со стороны болельщиков каталонской команды после поражения от мадридского "Реала" в десятом туре чемпионата Испании по футболу.

Фанаты атаковали машину наставника, когда он уезжал со стадиона. Болельщики окружили автомобиль Кумана, стали стучать по нему и громко выражали недовольство выступлениями команды.

В "Барселоне" осудили действия болельщиков и пообещали принять меры.

"ФК "Барселона" публично осуждает жестокие и неуважительные действия, с которыми столкнулся наш тренер, покидая "Камп Ноу". Клуб примет дисциплинарные меры, а также усилит безопасность, чтобы подобные инциденты не повторялись в дальнейшем", - говорится в сообщении клуба в твиттере.

"Реал" занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 20 очков в девяти матчах. "Барселона" (15) идет восьмой.

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