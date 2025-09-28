Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд снова оказался в центре внимания европейской прессы — в Испании заговорили о его будущем и возможном трансфере в один из топ-клубов Ла Лиги, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, в "Барселоне" уверены, что 25-летний форврад склоняется именно к переходу в их команду, а не в мадридский "Реал". Ключевым фактором в этом решении называют желание форварда построить поколенческое партнёрство с главным талантом каталонцев Ламином Ямалем.

Испанские гранды давно следят за прогрессом норвежца, однако в последнее время именно "сине-гранатовые" чаще фигурируют в слухах о его будущем. Руководство клуба верит, что связка Холанд – Ямаль станет основой проекта на ближайшие годы и позволит вернуть команде статус доминирующей силы в Европе.

Напомним, в своем дебютном сезоне за "Манчестер Сити" Холанд установил рекорд английской премьер-лиги (АПЛ) по количеству голов за один розыгрыш - 36 мячей. В нынешней кампании-2025/26 он также демонстрирует впечатляющую форму: в шести матчах АПЛ на его счету уже восемь забитых мячей и одна результативная передача. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего игрока оценивается в 180 миллионов евро.