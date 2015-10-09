Бывший голкипер мадридского "Реала" Антонио Адан принял решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 39 лет. Об этом испанец сообщил в своих социальных сетях, передают Vesti.kz.

"Я долго думал об этом и хочу объявить о завершении карьеры. Я пережил всё то, о чём мечтал в детстве. Побеждал и проигрывал, плакал и праздновал, а главное — учился. Всё, что я имею, дал мне футбол. Навсегда сохраню это в памяти", — написал Адан.

Карьера в Испании

Адан является воспитанником "Реала", в системе которого находился до 2013 года. После этого вратарь перебрался в итальянский "Кальяри", однако закрепиться в основном составе команды ему не удалось.

Антонио Адан Фото: Depositphotos/Maxisports

В 2014 году испанец вернулся на родину и стал игроком "Бетиса", за который выступал на протяжении четырёх сезонов. Затем, с 2018 по 2020 год, Адан представлял мадридский "Атлетико", где также не получал регулярной игровой практики.

Последние клубы

Летом 2020 года голкипер перешёл в лиссабонский "Спортинг". В составе португальского клуба он выступал до 2024 года, после чего продолжил карьеру в иранском "Эстегляле", который стал последней командой в его профессиональной карьере.

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