Мадридский "Реал" готов расстаться с нападающим сборной Бразилии Эндриком Фелипе в январское трансферное окно. Одним из главных претендентов на 20-летнего форварда стал итальянский "Милан", передают Vesti.kz.

"Милан" готовит предложение на 70 миллионов

По информации ESPN Brasil, руководство "сливочных" готово рассмотреть предложения в диапазоне от 60 до 70 миллионов евро за бразильца. Ранее СМИ сообщали, что миланский клуб намерен предложить за игрока 70 миллионов евро: 60 миллионов в качестве фиксированной выплаты и ещё 10 миллионов в виде бонусов.

При этом вариант с арендой нападающего больше не рассматривается. Таким образом, "Милан" рассчитывает оформить полноценный трансфер уже в январе.

"Реал" хочет сохранить возможность возвращения

Несмотря на готовность отпустить футболиста, мадридцы могут включить в соглашение пункт об обратном выкупе. Это позволит "Реалу" вернуть Эндрика в случае, если бразилец успешно проявит себя в составе итальянской команды.

Эндрик Фелипе Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

У "Милана" есть несколько преимуществ в борьбе за нападающего. В частности, клуб поддерживает хорошие отношения с представителями футболиста из агентства ROC Nation, а также готов предоставить ему больше игровой практики.

Эндрик недоволен положением в Мадриде

По данным СМИ, недостаток игрового времени в "Реале" усилил недовольство окружения бразильца сложившейся ситуацией. Это может подтолкнуть нападающего к смене команды уже в ближайшее трансферное окно.

Эндрик присоединился к мадридскому клубу в 2024 году после перехода из "Палмейраса", за которого "сливочные" заплатили 47,5 миллиона евро. Контракт форварда с испанским грандом рассчитан до 2030 года.

В текущем сезоне 20-летний бразилец провёл за "Реал" всего 141 минуту, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

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