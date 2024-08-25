Экс-игрока "Реала" решили вернуть в Европу: известны детали контракта

Футболист сборной Колумбии Хамес Родригес близок к переходу в "Райо Вальекано", передают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, официальное предложение игроку было отправлено сегодня. Контракт до июня 2025 года с опцией возможного продления еще на один сезон.

Последним клубом 31-летнего полузащитника стал бразильский "Сан-Паулу", который он покинул 8 августа. В его карьере также были греческий "Олимпиакос" (Пирей), катарский "Эр-Райян", английский "Эвертон", немецкая "Бавария", мадридский "Реал", французский "Монако", португальский "Порту", аргентинский "Банфилд" и колумбийский "Энвигадо".

Родригес - лучший бомбардир и член символической сборной чемпионата мира-2014. Обладатель "Премии ФИФА имени Ференца Пушкаша" за лучший гол 2014 года. Лучший игрок Кубка Америки-2024.

"Райо Вальекано" идет на втором месте в турнирной таблице испанской Ла Лиги, набрав 4 очка после двух туров. В следующем туре, 27 августа, команда Иньиго Переса на своем поле примет "Барселону".