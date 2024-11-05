Бывший игрок "Реала" и "Барселоны" хорват Роберт Просинечки прокомментировал итоги эль-класико, сообщают Vesti.kz.
Команды сыграли в Мадриде в рамках 11 тура Ла Лиги. "Барселона" в этом матче разгромно победила со счетом 4:0.
- Вы всегда говорили, что являетесь скорее болельщиком "Реала", чем какой-либо другой команды. Что вы думаете о победе "Барсы" на "Бернабеу"?
- Да, я болею за "Реал", потому что это моя первая команда за границей, но "Барса" - очень большой и впечатляющий клуб. Я всегда это говорил.
А что касается класико, то в "Барсе" царит отличная атмосфера с Фликом. Люди сражаются до конца, и выиграть со счетом 4:0 - это потрясающе.
"Барса" играет лучше, чем "Реал", несмотря на его звезд. Все игроки умирают на поле за Флика, - цитирует Просинечки Mundo Deportivo.
55-летний хорват в бытность игроком выступал за оба клуба. В "Реале" он играл в сезонах 1991-1994, а в "Барсе" в 1995-1996 годах.