Испания
Сегодня 17:22
 

Дубль в Лиге чемпионов, но… трансфер Рэшфорда в "Барселону" под угрозой срыва

Дубль в Лиге чемпионов, но… трансфер Рэшфорда в "Барселону" под угрозой срыва

Маркус Рэшфорд, выступающий за "Барселону" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед", может не остаться в Каталонии на постоянной основе, сообщают Vesti.kz.

1

По информации Goal, у "сине-гранатовых" есть право выкупа игрока следующим летом, однако сделка находится под угрозой срыва.

Причина - финансовые трудности клуба и ограничения Ла Лиги по зарплатной ведомости, которые могут помешать заключить полноценный контракт с англичанином.

На этой неделе Рэшфорд напомнил о себе яркой игрой - в матче Лиги чемпионов против "Ньюкасла" (2:1) он оформил дубль, и эти голы стали первыми для него в составе "Барсы".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 5 5 0 0 10-2 15
2 Барселона 4 3 1 0 13-3 10
3 Вильярреал 5 3 1 1 10-4 10
4 Эспаньол 5 3 1 1 8-7 10
5 Атлетик 5 3 0 2 6-6 9
6 Бетис 6 2 3 1 9-7 9
7 Хетафе 4 3 0 1 6-4 9
8 Севилья 5 2 1 2 9-8 7
9 Валенсия 5 2 1 2 6-8 7
10 Алавес 5 2 1 2 5-5 7
11 Осасуна 5 2 0 3 4-4 6
12 Эльче 4 1 3 0 6-4 6
13 Атлетико М 4 1 2 1 5-4 5
14 Леванте 5 1 1 3 9-9 4
15 Сельта 5 0 4 1 4-6 4
16 Райо Вальекано 4 1 1 2 4-5 4
17 Реал Овьедо 4 1 0 3 1-7 3
18 Реал Сосьедад 5 0 2 3 5-9 2
19 Жирона 5 0 1 4 2-15 1
20 Мальорка 4 0 1 3 4-9 1

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Милан   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 23:45   •   не начат
Интер
Интер
(Милан)
- : -
Сассуоло
Сассуоло
(Сассуоло)
