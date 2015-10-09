Дубль в Лиге чемпионов, но… трансфер Рэшфорда в "Барселону" под угрозой срыва

Маркус Рэшфорд, выступающий за "Барселону" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед", может не остаться в Каталонии на постоянной основе, сообщают Vesti.kz.

По информации Goal, у "сине-гранатовых" есть право выкупа игрока следующим летом, однако сделка находится под угрозой срыва.

Причина - финансовые трудности клуба и ограничения Ла Лиги по зарплатной ведомости, которые могут помешать заключить полноценный контракт с англичанином.

На этой неделе Рэшфорд напомнил о себе яркой игрой - в матче Лиги чемпионов против "Ньюкасла" (2:1) он оформил дубль, и эти голы стали первыми для него в составе "Барсы".