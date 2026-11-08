Аргентинский атакующий полузащитник итальянского "Комо" Нико Пас минувшим летом лично связался с главным тренером мадридского "Реала" Жозе Моуринью и объяснил, почему не хочет возвращаться в испанский клуб на правах запасного игрока, передают Vesti.kz.

Пас объяснил свою позицию Моуринью

По информации Фабрицио Романо, аргентинец сообщил португальскому специалисту, что предпочитает остаться в "Комо", где получает регулярную игровую практику и может продолжать развитие.

"Я всем сердцем люблю "Реал" и безгранично уважаю вас. Но я предпочёл бы остаться в "Комо" как минимум ещё на один сезон, чтобы играть в каждом матче и полноценно развиваться, вместо того чтобы быть запасным в "Реале", — цитирует слова Паса инсайдер Фабрицио Романо.

Минувшим летом "Комо" выкупил у мадридского клуба все права на воспитанника его академии за 60 миллионов евро. Контракт аргентинского футболиста с итальянской командой рассчитан до 2028 года.

Пас успешно выступает в Италии

Переход в команду Сеска Фабрегаса в 2024 году позволил аргентинцу получить важную роль в составе и продолжить прогресс.

В текущем сезоне 22-летний полузащитник набрал 14 очков по системе "гол плюс пас" в 13 матчах во всех турнирах. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 80 миллионов евро.