Испания
Вчера 23:50

Дорогостоящий воспитанник "Реала" объявил Моуринью решение по возвращению

Нико Пас в составе "Комо". Фото: ©Depositphotos/demarco.alessio@gmail.com

Аргентинский атакующий полузащитник итальянского "Комо" Нико Пас минувшим летом лично связался с главным тренером мадридского "Реала" Жозе Моуринью и объяснил, почему не хочет возвращаться в испанский клуб на правах запасного игрока, передают Vesti.kz.

Пас объяснил свою позицию Моуринью

По информации Фабрицио Романо, аргентинец сообщил португальскому специалисту, что предпочитает остаться в "Комо", где получает регулярную игровую практику и может продолжать развитие.

"Я всем сердцем люблю "Реал" и безгранично уважаю вас. Но я предпочёл бы остаться в "Комо" как минимум ещё на один сезон, чтобы играть в каждом матче и полноценно развиваться, вместо того чтобы быть запасным в "Реале", — цитирует слова Паса инсайдер Фабрицио Романо.

Минувшим летом "Комо" выкупил у мадридского клуба все права на воспитанника его академии за 60 миллионов евро. Контракт аргентинского футболиста с итальянской командой рассчитан до 2028 года.

Пас успешно выступает в Италии

Переход в команду Сеска Фабрегаса в 2024 году позволил аргентинцу получить важную роль в составе и продолжить прогресс.

В текущем сезоне 22-летний полузащитник набрал 14 очков по системе "гол плюс пас" в 13 матчах во всех турнирах. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 80 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Лацио 11 9 2 0 25-9 29
2 Рома 11 8 3 0 31-10 27
3 Интер 10 8 1 1 26-13 25
4 Милан 11 7 3 1 23-13 24
5 Комо 10 7 2 1 18-8 23
6 Фрозиноне Кальчо 11 6 2 3 24-15 20
7 Ювентус 10 5 2 3 13-10 17
8 Болонья 11 5 2 4 16-14 17
9 Кальяри 11 5 1 5 10-15 16
10 Наполи 11 4 3 4 18-14 15
11 Торино 11 4 2 5 15-17 14
12 Аталанта 11 4 2 5 17-20 14
13 Дженоа 11 4 1 6 11-16 13
14 Лечче 11 3 1 7 12-22 10
15 Фиорентина 10 2 2 6 15-23 8
16 Парма 11 2 2 7 9-17 8
17 Сассуоло 11 2 2 7 16-29 8
18 Монца 11 2 1 8 17-25 7
19 Венеция 11 2 0 9 8-21 6
20 Удинезе 11 1 2 8 12-25 5

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