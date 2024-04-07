Долгожданным триумфом обернулся финал Кубка Испании

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Сегодня 11:23
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Футболисты "Атлетика" и "Мальорки" разыграли Кубок Испании. Финальный матч прошел в Севилье на стадионе "Олимпико", передают Vesti.kz.

Основное время завершилось со счетом 1:1. Первыми успеха добились игроки "Мальорки": на 21-й минуте отличился Дани Родригес. На это баски ответили точным ударом Ойана Сансета на 50-й минуте.

В дополнительное время команды также не смогли выявить сильнейшего, а вот серию пенальти лучше исполнил "Атлетик" - 4:2. У "Мальорки" своими возможностями с "точки" не воспользовались Ману Морланес (вратарь) и Неманья Радоньич (мимо).

Таким образом "Атлетик" стал обладателем Кубка Испании впервые с 1984 года. 

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