Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем повторил историческое достижение легендарного хавбека Дэвида Бекхэма в составе "сливочных", передают Vesti.kz со ссылкой на статистический портал OptaJose.

Матч 14-го тура испанской Ла Лиги против "Алавеса" стал для 23-летнего футболиста 159-м в футболке "королевского" клуба во всех турнирах. Таким образом, Беллингем догнал Бекхэма и разделил с ним первое место по количеству проведённых встреч за "Реал" среди английских игроков.

При этом данная игра сложилась для полузащитника неоднозначно: мадридцы сенсационно уступили на своём поле со счётом 1:2, а сам Беллингем отметился результативной передачей на Килиана Мбаппе (69-я минута), но в концовке встречи (на 88-й минуте) получил вторую жёлтую карточку за симуляцию и был удалён с поля.

Напомним, Беллингем выступает за "Реал" с 2023 года, перейдя из дортмундской "Боруссии" за 127 миллионов евро. За это время англичанин выиграл в составе мадридцев пять трофеев, включая Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Дэвид Бекхэм защищал цвета "сливочных" с 2003 по 2007 год и отметился 20 голами.

Уже в следующей игре в гостях против "Реала Сосьедад" (2 декабря), Беллингем сможет единолично возглавить список английских рекордсменов мадридского клуба.