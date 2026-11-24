Мадридский "Реал" достиг договорённости с полузащитником команды Джудом Беллингемом о продлении контракта, сообщают Vesti.kz.

Джуд Беллингем остаётся в "Реале"

По информации инсайдера и журналиста Фабрицио Романо, стороны согласовали все условия нового соглашения.

Осталось только дождаться официального подтверждения от мадридского клуба.

"Реал" увеличит зарплату Беллингему

Ранее сообщалось, что новое трудовое соглашение Беллингема с "Реалом" будет рассчитано до середины 2031 года. Действующий контракт истекает летом 2029 года.

По данным The Athletic, Беллингем, зарабатывающий около 15 миллионов евро в год, получит существенную прибавку к окладу по новому контракту с 36-кратным чемпионом Испании.

Статистика и достижения Беллингема в "Реале"

Беллингем перешёл в "Реал" из дортмундской "Боруссии" летом 2023 года за 103 миллиона евро. В составе мадридцев он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

23-летний англичанин провёл в общей сложности 157 матчей за "сливочных" во всех турнирах, отметившись 52 забитыми мячами и 37 результативными передачами.

В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста составляет 160 миллионов евро.



