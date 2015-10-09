"Делать это не в одиночку". Бензема вступился за Мбаппе

Карим Бензема, экс-звезда мадридского "Реала", а ныне форвард "Аль-Иттихада", высказался о ситуации вокруг Килиана Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

В нынешнем сезоне "сливочные" нередко оказываются заложниками таланта 26-летнего нападающего — зависимость команды от его результативности стала одной из самых обсуждаемых тем.

"Я поддерживаю Килиана. У него есть всё необходимое, чтобы добиться успеха. Теперь ему предстоит завоевать трофеи с "Реалом" – но, конечно, он должен делать это не в одиночку", – заявил в разговоре с L'Equipe Бензема.

Мбаппе уже наколотил 25 мячей за сезон, обеспечив более половины всех голов мадридцев в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Его личная статистика впечатляет, но одновременно подчеркивает: без Килиана игра "Реала" заметно теряет остроту.

