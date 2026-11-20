"Барселона" заинтересовалась 17-летним защитником "Жироны" Холмсом Жуниором, передают Vesti.kz.

По данным источника, спортивный директор каталонцев Деку включил футболиста в список потенциальных целей. За игроком также следят несколько клубов английской премьер-лиги.

Деку изучает варианты

Деку не исключил приобретение центрального защитника зимой, однако решение будет принято после обсуждения с главным тренером Ханс-Дитером Фликом. На планы клуба повлияла череда травм в обороне.





Контракт до 2029 года

В сезоне-2026/27 Жуниор провёл десять матчей в Сегунде и Кубке Испании, набрал 890 минут и забил один гол.

В августе защитник продлил контракт с клубом до 2029 года. Поэтому для его приобретения "Барселоне" потребуется договориться с "Жироной". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в пять миллионов евро.

При этом Жуниор рассматривается как вариант на перспективу, а не как готовое усиление основной команды.