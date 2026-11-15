Правый защитник лондонского "Тоттенхэма" и сборной Испании Педро Порро намерен продолжить карьеру в каталонской "Барселоне", передают Vesti.kz.

Порро выбрал "Барселону"

По информации Diario Sport, у 27-летнего испанца есть несколько вариантов продолжения карьеры, однако сам футболист отдаёт предпочтение переезду на "Камп Ноу" летом 2027 года.

Главным препятствием для сделки остаются финансовые требования "Тоттенхэма". Английский клуб рассчитывает получить за защитника 70 миллионов евро, тогда как "Барселона" не готова платить больше 50 миллионов.

Педро Порро Фото: Depositphotos/actionsports

Статистика Порро в нынешнем сезоне

В текущем сезоне чемпионата Англии Порро провёл шесть матчей и получил одну жёлтую карточку.

Летом 2026 года защитник стал чемпионом мира в составе национальной сборной Испании.

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