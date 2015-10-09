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Испания
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Чемпион "Барселона" или "Реал"? Аршавин сделал громкий прогноз на исход Эль-Класико

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Чемпион "Барселона" или "Реал"? Аршавин сделал громкий прогноз на исход Эль-Класико ©instagram.com/fcbarcelona/

Бывший футболист "Кайрата", "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин поделился мнением о ключевом матче, который может определить обладателя чемпионского титула в испанской Ла Лиге, сообщают Vesti.kz.

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Бывший футболист "Кайрата", "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин поделился мнением о ключевом матче, который может определить обладателя чемпионского титула в испанской Ла Лиге, сообщают Vesti.kz.

По словам Аршавина, грядущее "Эль Класико" между "Барселоной" и "Реалом" станет, возможно, решающим сражением в борьбе за золото. Противостояние двух грандов испанского футбола состоится 11 мая на стадионе "Олимпийский" в Барселоне.

"Чемпиона определит матч против "Реала". Если "Барселона" его выиграет, то точно станет чемпионом. Если победит "Реал", тогда у мадридского клуба будут шансы", - высказался эксперт в эфире телеканала "Матч ТВ".

На данный момент каталонский клуб лидирует в Ла Лиге, набрав 63 очка после 28 туров. Подопечные Ханса-Дитера Флика опережают мадридский "Реал" всего на три балла, что делает ближайшие туры особенно напряженными.


Чемпионат Испании 2024/25   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
30 марта 19:15   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Жирона
Жирона
(Жирона)
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Барселона
Ничья
Жирона
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Барселона Реал Мадрид Ла Лига Аршавин Андрей Футбол

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