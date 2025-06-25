Бывший футболист сборной Испании и каталонской "Барселоны" Нолито высказался о юном вингере "сине-гранатовых" Ламине Ямале, передают Vesti.kz.

Опытный игрок признал талант 17-летнего футболиста, но отметил, что за пределами поля его поведение оставляет желать лучшего.

По мнению Нолито, несмотря на юный возраст и статус одного из самых перспективных игроков мира, Ямалю стоит вести себя более сдержанно и понимать, что он олицетворяет один из крупнейших клубов планеты. Речь идет о внешнем виде игрока в публичном пространстве, который вызывает вопросы у ветерана футбола.

- То, что делает Ламин Ямаль, впечатляет - он уже один из лучших игроков в мире. Но если честно, мне не нравятся некоторые его поступки. Эти очки, шляпы… Если бы я был его отцом, я бы этого не позволил. Он представляет такой важный клуб, как "Барселона", - цитирует слова Нолито Barca Universal.



Нолито защищал цвета "Барселоны" с 2008 по 2011 год, в основном выступая за вторую команду, но также успел сыграть несколько матчей за основу. После ухода из Каталонии он строил успешную карьеру в "Бенфике", "Сельте", "Манчестер Сити" и ряде других клубов.