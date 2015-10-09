Более 200 миллионов готовы заплатить за двух игроков "Реала"

"Реал" переживает непростой период: два ключевых полузащитника — Джуд Беллингем и Федерико Вальверде — далеки от своей лучшей формы. Английский полузащитник не находит свободы на поле, а уругваец чувствует себя вне ритма и физически не готов к максимальным нагрузкам. Это вызвало тревогу в клубе и внимание топ-клубов Англии, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Англичане готовы заплатить более 100 миллионов

Несколько английских клубов интересуются ситуацией Беллингема и Вальверде и готовы предложить свыше 100 миллионов евро за каждого. Названия клубов пока не раскрываются, однако известно, что речь идёт о топ-командах, которые с помощью этих игроков хотят укрепить свои составы.

"Реал" пока не планирует продажи

В мадридском клубе заявляют, что продажи не планируется. Беллингем и Вальверде остаются ключевыми фигурами проекта, и руководство клуба надеется вернуть игроков в форму. Однако предложения с внушительными суммами заставляют руководство внимательно их рассмотреть, особенно на фоне спортивной и экономической неопределённости.

Итог

Ситуация остаётся напряжённой: игроки находятся не в лучшей форме, предложения поступают, а давление со стороны английских клубов растёт. "Реал" старается удержать полузащитников, но понимание того, что это только начало возможных трансферных волн, заставляет клуб быть настороже.

