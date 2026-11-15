Бернарду Силва и ещё два игрока покинули сборную Португалии после сенсации

Полузащитники Бернарду Силва ("Реал") и Жоау Пальинья ("Бенфика"), а также защитник Рубен Диаш ("Манчестер Сити") покинули расположение сборной Португалии, передают Vesti.kz.

Как сообщает португальская футбольная федерация (FPF), Диаш и Пальинья не смогут помочь национальной команде в предстоящей игре против Уэльса из-за перебора жёлтых карточек.

Силва прошёл медицинское обследование, по итогам которого врачи признали его неготовым к матчу, и также был отпущен из расположения сборной.

Подготовку ко встрече 6-го тура Лиги наций в Кардиффе (17 ноября) команда под руководством Жорже Жезуша продолжает в Браге в составе 24 футболистов.

Напомним, что в 5-м туре Португалия потерпела сенсационное поражение от Дании со счётом 1:4.

Группа 4 Лиги А после пяти матчей:

1. Португалия - 12 очков;

2. Дания - 9;

3. Норвегия - 6;

4. Уэльс - 3.