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Сенсационным разгромом обернулся матч Португалии в Лиге наций

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Сенсационным разгромом обернулся матч Португалии в Лиге наций Фото: instagram.com/portugal©

Сборная Португалии по футболу потерпела сенсационное поражение от Дании в 5-м туре группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.

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Сборная Португалии по футболу потерпела сенсационное поражение от Дании в 5-м туре группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Браге и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

У победителей отличились Пьер-Эмиль Хейбьерг (43-я минута, с пенальти), Расмус Хейлунн (50-я, 57-я) и Йоахим Андерсен (75-я). У проигравших один мяч в компенсированное время отыграл Бернарду Силва (90+3-я).

Для португальцев это первое поражение в нынешнем розыгрыше турнира. Несмотря на это, они сохранили лидерство в квартете. Датчане же идут вторыми.


Группа 4 Лиги А после пяти матчей:

1. Португалия - 12 очков;
2. Дания - 9;
3. Норвегия - 6;
4. Уэльс -3.

17 ноября сыграют Уэльс - Португалия и Дания - Норвегия.

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Лига наций 2026/27   •   Германия   •   Групповой этап, мужчины
17 ноября 00:45   •   не начат
Германия
Германия
- : -
Нидерланды
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Германия
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