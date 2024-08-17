Беллингем подписал солидный контракт. "Реал" не при делах

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 14:00
©ФК "Реал Мадрид"

Английский полузащитник "Реала" Джуд Беллингем подписал новое соглашение. Только вот не футбольное, а коммерческое - теперь он является амбассадором бренда Louis Vuitton, сообщают Vesti.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях французского дома моды.


21-летний Беллингем является одним из лидеров "Реала". Он перешел в стан мадридцев прошлым летом за 103 миллиона евро.

В 43 матчах за королевский клуб хавбек отметился 23 голами. В составе команды он выиграл Ла Лигу, Лигу чемпионов, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.

Метки:
Футбол Реал Мадрид

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