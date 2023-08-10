У "Барселоны" проблемы за сутки до старта Ла Лиги. Гюндоган может покинуть клуб

У "Барселоны" возникли проблемы с регистрацией игроков на чемпионат Испании по футболу (Ла Лига), сообщают Vesti.kz.

По информации местных СМИ, за сутки до старта чемпионата каталонский клуб не зарегистрировал 10 из 23 игроков. Вне заявки остались Рональд Араухо, Серхи Роберто, Маркос Алонсо, Игнасио Пенья, Клеман Лангле, Сержиньо Дест, Ориоль Ромеу, Абдессамад Эззальзули, Иньиго Мартинес и Илкай Гюндоган. Последний и вовсе может покинуть расположение "сине-гранатовых", если его не зарегистрируют до 12 августа. Такой пункт значится в контракте футболиста.

Отметим, что Ла Лига стартует 11 августа, тогда как "Барселона" свой первый матч в национальном чемпионате проведет на выезде против "Хетафе" 13-го числа.

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