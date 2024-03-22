Президент "Барселоны" Жоан Лапорта уверен, что Каталонский клуб может в этом сезоне победить в Ла Лиге и Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

"Думаю, сегодня мы можем сказать, что весь этот путь, которым шла команда, позволяет нам мечтать. Это фантазия, которая стала реальностью. Речь о Ла Лиге и Лиге чемпионов? Да, конечно. О победе в Ла Лиге и Лиге чемпионов", - приводит слова Лапорты испанское интернет-издание Mundo Deportivo.

После 29 туров "сине-гранатовые" набрали 64 очка и занимает второе место, уступая восемь баллов лидирующему "Реалу". В Лиге чемпионов каталонцы в 1/4 финала сыграют с ПСЖ.