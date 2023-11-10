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Новости спорта Футбол Испания
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В "Барселоне" определились с Хави после поражений "Реалу" и "Шахтеру"

В "Барселоне" определились с Хави после поражений "Реалу" и "Шахтеру"
©ФК "Барселона"

"Барселона" не собирается расставаться с главным тренером Хави Эрнандесом, несмотря на различные слухи, сообщают Vesti.kz.

По информации ESPN, в каталонском клубе полностью доверяют Хави, невзирая на недавние результаты. "Сине-гранатовые" уступили донецкому "Шахтеру" (0:1) в Лиге чемпионов, а ранее проиграли "Реалу" (1:2) в Класико.

Также Хави поддержал экс-защитник "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике.

"Вы должны увольнять тренера только в том случае, если не видите решений. Хави знает это место, он был там много лет. Он вырос на этом стиле игры. Я не вижу никого лучше него, чтобы продвигать это вперед.

Когда "Барса" не играет хорошо в нескольких матчах, возникают нервозность и критика, но это нормально для этого клуба.

"Реал" - это команда, которая больше выигрывала Лигу чемпионов, чем кто-либо в Европе, но наш образ жизни и мышления означает, что когда мы побеждаем, нас запоминают навсегда", - сказал Пике каталонской радиостанции RAC1.

На данный момент "Барселона" занимает третье место в таблице Ла Лиги, набрав 27 очков после 12 туров. С турнирным положением команды в квартете H Лиги чемпионов можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Барселона Ла Лига Лига чемпионов

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