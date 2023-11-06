"Барселона" запустила в продажу необычные бриллианты

Новости спорта Футбол Испания
Вчера 22:42
©ФК "Барселона"

"Барселона" продолжает активные усилия по решению финансовых трудностей, стремясь извлечь прибыль из каждой возможности, сообщают Vesti.kz.

В понедельник утром в онлайн-магазине клуба появился ряд новых товаров, включая фрагменты сеток футбольных ворот по цене 79,99 евро, участки газона в рамке за 419,99 евро, золотое ожерелье с символикой "Камп Ноу" по цене одной тысячи евро, и золотые значки "Камп Ноу" за 699 евро.

Однако особое внимание привлекли алмазы. Бриллиант в полкарата доступен по цене 2,5 тысяч евро, в то время как бриллиант в один карат предлагается за 15 тысяч евро. В "Барселоне" утверждают, что каждый алмаз создан из углерода, полученного в результате обработки травы с поля стадиона "Камп Ноу".

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Барселона

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