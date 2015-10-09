"Барселона" закрыла второй трансфер лета: известны сумма и имя новичка

Каталонская "Барселона" достигла договорённости о переходе левого защитника "Расинга" Хорхе Салинаса, сообщают Vesti.kz.

По информации Sport.es. трансфер 19-летнего футболиста обойдётся "сине-гранатовым" в 8 миллионов евро (4 миллиарда тенге). Салинас станет игроком "Барселоны" до 30 июня и будет заявлен в основную команду на следующий сезон.

Ключевую роль в переговорах сыграли желание самого футболиста выступать за "Барселону" и работа его агента Жорже Мендеша.

Отметим, что Салинас станет вторым летним приобретением каталонского гранда после Энтони Гордона, купленного у "Ньюкасла" за 80 миллионов евро. Юный испанец, способный сыграть на фланге и в центре обороны, будет готовиться к новому сезону в расположении первой команды под руководством Ханса-Дитера Флика.

Салинас провёл сильный сезон в составе "Расинга", сыграв 33 матча в Сегунде и отметившись семью результативными передачами, что привлекло внимание других клубов. Помимо "Барселоны", интерес к защитнику проявляли "Атлетико", "Айнтрахт", "Байер", "Болонья", "Ньюкасл", "Порту" и ПСЖ.

Портал Transfermarket оценивает рыночную стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

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