"Барселона" задумала подписать 17-летнего таланта ПСЖ

"Барселона" проявила серьёзный интерес к 17-летнему центральному защитнику "Пари Сен-Жермен" Эммануэлю Мбембе, которого считают одной из больших надежд французского клуба, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Игрок ещё не дебютировал в основном составе и имеет юношеский контракт до июня 2026 года.

Возможность для стратегической сделки

Спортивное руководство "Барселоны" видит в Мбембе возможность усилить оборону в долгосрочной перспективе. Молодой защитник соответствует профилю клуба: умеет начинать атаки и с потенциалом роста. "Барселона" уже передала свой интерес окружению игрока, что приостановило переговоры с ПСЖ.





ПСЖ вынужден ускорить переговоры

Французский клуб не хочет терять одного из своих перспективных игроков и рассматривает возможность ускорить переговоры о контракте Мбембе. В Париже обеспокоены тем, что каталонский клуб имеет опыт в подобных операциях и может оказаться очень привлекательным для молодого футболиста.

Юношеский рынок становится ареной конкуренции

Ситуация показывает, что рынок молодых талантов вновь превращается в поле битвы. "Барселона" готова конкурировать с европейскими гигантами за перспективного защитника, рассматривая его как стратегическую инвестицию в будущее команды.