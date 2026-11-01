"Барселона" забила шесть голов и вернулась на первое место в Ла Лиге

"Барселона" разгромила на своём поле "Алавес" в 11-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне завершилась со счётом 6:1.

Игра была сделана в первом тайме, когда каталонцы забили четыре гола, авторами которых стали Рафинья (8-я, 41-я минуты), Фермин Лопес (23-я) и Ламин Ямаль (45+1-я). После перерыва Ямаль оформил дубль (64-я), а также отличился Энтони Гордон (81-я). У гостей один мяч отыграл Мариано Диас (84-я).

Благодаря этому успеху подопечные Ханси Флика набрали 30 очков и вернулись на первое место в турнирной таблице. Команда Кике Санчеса Флореса, в свою очередь, занимает десятую строчку с 12 очками.

В следующем туре "Алавес" сыграет на выезде с "Севильей" (6 ноября), а "Барселона" отправится в гости к "Атлетико" (8 ноября).