"Барселона" выставила своего воспитанника на трансфер

Каталонская "Барселона" приняла решение расстаться с центральным защитником Эриком Гарсией, сообщают Vesti.kz со ссылкой на AS.

По информации источника, главный тренер "сине-гранатовых" Хави совместно с руководством клуба приняли окончательное решение о продаже 22-летнего защитника - молодой испанец выставлен на трансфер. Цена вопроса - десять миллионов евро.

Гарсия является воспитанником знаменитой академии клуба "Барселона" - "Ла Масии". Летом 2017 года он перешел в "Манчестер Сити". В 2021 году испанец вернулся в каталонский клуб.

В сезоне-2022/23 защитник провел 32 матча за "Барселону" во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года.

Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, десять миллионов.

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