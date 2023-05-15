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Новости спорта Футбол Испания
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"Барселона" впервые за 24 года выиграла Ла Лигу без Месси

"Барселона" впервые за 24 года выиграла Ла Лигу без Месси
©instagram.com/leomessi/CBarcelona

"Барселона" досрочно оформила чемпионское звание после победы над "Эспаньолом" (4:2) в рамках 34-го тура Ла Лиги, сообщают Vesti.kz.

Это первое чемпионство каталонского клуба за 24 года без Лионеля Месси. Последний раз "сине-гранатовые" становились чемпионами без аргентинского форварда в сезоне-1998/99.

Месси десять раз выигрывал чемпионский титул в составе "Барселоны", а в 2021-м перешел в "Пари Сен-Жермен".

Ранее отмечалось, что Месси близок к возвращению в "Барселону" этим летом. Его контракт с ПСЖ истекает 30 июня и он не собирается активировать опцию его продления еще на один сезон.

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Метки:
Месси Лионель Барселона Ла Лига

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