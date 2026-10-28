Испания
Вчера 08:50

"Барселона" узнала цену неудачного трансфера Альвареса и приняла решение

Хулиан Альварес. Фото: ©depositphotos.com/Musiu0

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) оштрафовала каталонскую "Барселону" по итогам разбирательства из-за ситуации с попыткой подписать нападающего Хулиана Альвареса из мадридского "Атлетико", сообщают Vesti.kz.

"Барселону" наказали по делу Альвареса

Во время чемпионата мира-2026 аргентинский футболист заявил, что хочет покинуть "Атлетико". Альвареса пыталась подписать "Барселона", однако трансфер так и не состоялся. Мадридский клуб пожаловался в федерацию, обвинив каталонцев в нарушении этических норм. "Барселону" обвиняли в том, что клуб вёл переговоры с Альваресом, не уведомив "Атлетико", как того требует регламент.

По информации Mundo Deportivo, RFEF оштрафовала "Барселону" на 602 евро на основании статьи 133 регламента соревнований о "невыполнении указаний, инструкций, соглашений или нормативных обязательств".

Похожая ситуация была летом 2019 года, когда "Атлетико" подали жалобу в RFEF на "Барселону" в связи с переходом Антуана Гризманна. Тогда "сине-гранатовые" заплатили 300 евро.

Позиция "Барселоны"

Однако каталонский клуб не хочет платить штраф и намерен обжаловать решение федерации.

По данным Marca, дело не в сумме, а в принципиальной позиции: "Барселона" настаивает, что не совершала никаких нарушений.

В каталонском клубе считают этот штраф "смехотворным", но отказываются его платить, исходя из моральных и концептуальных соображений, настаивая на том, что их действия были корректными. Клуб намерен подать апелляцию.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 10 9 0 1 40-11 27
2 Атлетико М 10 8 1 1 20-8 25
3 Реал М 10 8 0 2 25-10 24
4 Бетис 10 6 2 2 16-14 20
5 Реал Сосьедад 10 6 1 3 19-18 19
6 Севилья 10 5 2 3 16-16 17
7 Атлетик 9 3 3 3 12-9 12
8 Алавес 10 3 3 4 14-11 12
9 Сельта 10 2 6 2 10-7 12
10 Вильярреал 10 3 3 4 15-14 12
11 Осасуна 10 3 2 5 10-20 11
12 Депортиво 10 2 5 3 13-13 11
13 Расинг 10 3 2 5 15-26 11
14 Леванте 10 2 4 4 16-19 10
15 Эльче 10 2 4 4 14-17 10
16 Хетафе 10 2 3 5 5-15 9
17 Райо Вальекано 9 2 3 4 12-20 9
18 Эспаньол 10 2 2 6 12-14 8
19 Валенсия 10 1 3 6 7-17 6
20 Малага 10 0 5 5 7-19 5

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